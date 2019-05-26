شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يصرف مكافآت المنتخب الوطنى ثامن العالم فى حفل إفطار الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد المنتخب الوطني الأول الحاصل على المركز الثامن على مستوى العالم في المونديال الأخير الذي أقيم في ألمانيا والدنمارك.

ومنح رئيس الاتحاد اللاعبين شهادات التقدير والمكافآت المالية المقررة لهم بعد حصولهم على المركز الثامن على مستوى العالم، وحضر لاعبو المنتخب الوطني بقيادة أحمد الأحمر، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، حسين زكي وهاني الفخراني ومحمد شوقي ومحمد إمام ونور ابوزيد ومحمود شوقي.

وأقام الاتحاد المصري لكرة اليد تكريما مساء السبت لعدد من رواد اللعبة الذين ساهموا في تأسيس كرة اليد المصرية، والمدربين الأوائل هذا الموسم، والمنتخب الوطني الأول ثامن العالم.

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البداية كانت تكريم المدربين الحاصلين مع فرقهم على المراكز الاولى وهم: باسم السبكي "الزمالك"، ويحيى يوسف "الأهلي"، ومجدي ابوالمجد "المعادي"، وعماد الجندي نادي بنها الدرجة الاولى للرجال، ومحمد بسيوني نادي سبورتنج، وآسر ابراهيم علي "الزمالك"، ومحمد البدري نادي سبورتنج، وهشام عبدالوهاب نادي هليوبوليس، ومحمد يحيى "الأهلي"، واحمد الجزار "الأهلي"، وياسر صلاح مدرب الاهلي عمومي السيدات بطل كأس مصر والسوبر، وناصر عبدالواحد نادي الشمس، وخليل ابراهيم نادي سبورتنج، واحمد جلال "الأهلي"، وحنان عيد عبدالملك "الأهلي"، واحمد حسن ابراهيم "الأهلي"، والمهتدي الفيومي "الأهلي"، وسامح حسن لبيب "الأهلي"، ورفعت المنياوي "الزمالك"، وإسلام فؤاد "المقاولون العرب"، ومحمد قاسم عباس "سموحة"، ومصطفى عرفات شحاته "طلائع الجيش"، ومحمد عادل حسين "سبورتنج"، ومحمد مصطفى همام "الزمالك"، ونائل محسن "الشمس"، ومحمد مجدي ابراهيم "الشمس"، وعبدالرحمن "بورسعيد"، ومحمد عصام الدين نادي الشمس، وكريم ابوالخير النادي الأهلي، وشادي احمد قرني "طلائع الجيش"، وابراهيم عبدالقادر "الشمس"، وحازم حجاج السيد، وعمرو شعبان نادي باكوس، ومي عبدالمجيد "الأهلي".

كما شمل التكريم أيضا عدد كبير من رواد وأساتذة اللعبة وهم، منير جرجس وعبد الفتاح عبدالله وفخري عبد المؤمن وقدري مرسي والراحل توفيق رزق والراحل مصطفى رجب والراحل محمد عبد العاطي وحنفي نصار وعلي عبد الهادي وعبدالله خميس وسيد أمين ونبيل بسيوني ومصطفى سعد وخالد خطاب وعبد المنعم رحمي وطه الشافعي وحسين الشافعي وطلعت شتا وعرفان بدير وأحمد نبيل ومحمود التوني وشعبان الأنور وعبد الرحيم القليوبي وسيد سليمان وعز الشبراوي وعلي خليف وسامي محمد علي وعبد المعطي يوسف ونبيل شاهين والراحل مسعد عباس ومصطفى فاضل ومحمد الريس وصلاح البارودي ويحيى نور وجمال عبد العال ومحمد أبو الخير وعصام معروف.