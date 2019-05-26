أجيري: لم نحسم ملف الحارس الأول لمنتخب مصر في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه حتى الآن لم يحسم ملف الحارس الأول لمنتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن الاربع حراس جاهزون.

وكان أجيري اختار لقائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2019، أربع حراس وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي وحارس الزمالك، ومحمد أبو جبل.

وقال أجيري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "time sports"، إنه لم يحسم اسم الحارس الأول الذي سيحمي عرين منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، لكنه لديه ثقة كاملة في جميع الحراس المختارين.

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وعن أهم الأسماء التي كان يفتقدها أجيري خلال الفترة الماضية، أوضح مدرب منتخب مصر، أنه كان يفتقد وليد سليمان، لاعب الأهلي.

وأشار إلى أنه كان يفتقد وليد سليمان، لكنه الآن وبعد ضمه بات لاعبا هاما في قائمته وسيحتاجه خلال الفترة المقبلة، كباقي اللاعبين المختارين.

وأتم:" فرصتنا جيدة للوصول للنهائي والفوز بالبطولة، والمجموعة الحالية في منتخب مصر بها 7 أو 8 أسماء يستطيعون الاستمرار للسنوات مقبلة".