بسبب كأس الملك.. نجم برشلونة يهدد بالغياب عن كوبا أمريكا

ذكرت تقارير صحافية اسبانية أن اللاعب البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو تعرض للاصابة في مواجهة فالنسيا السبت في نهائي كأس الملك. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو غادر كوتينيو ملعب المباراة متأثرًا بإصابة في الركبة، وتم فحصه على يد الجهاز الطبي للبارسا. لم يصدر برشلونة أي بيان رسمي بشأن إصابة كوتينيو، ولم يتضح مدى خطورة الإصابة. وكان فالنسيا قد حقق اللقب بالفوز أمام برشلونة بهدفين لهدف.

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