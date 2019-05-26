صورة.. تريزيجيه يستعد لكأس أمم إفريقيا بطريقته الخاصة

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، على تأديه مناسك العمرة، وذلك عقب إنتهاء موسمه مع فريقه مثلما أكدت وسائل إعلام تركية، وقبل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب مصر.
ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” أثناء تواجده في مكه وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله”.
وخسر نادي قاسم باشا التركي، أمس الجمعة، في أخر مباريات تريزيجيه مع الفريق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي باشكتاش، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري التركي، والتي أقيمت على ملعب فودافون أرينا.
وشارك كلا من تريزيجيه وكريم حافظ، في المباراة كاملة، وحمل تريزيجيه شارة القيادة تكريم له في أخر مبارياته مع الفريق.
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