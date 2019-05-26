جلسة ثلاثية بقيادة مرتضى ومحاضرة جروس.. كواليس الساعات الأخيرة فى معسكر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

نكشف لكم كواليس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي في برج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي ، حيث يلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في العاشرة مساءا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية

وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاتصال بالفريق للاطمئنان على أحواله الفريق قبل مواجهة نهضة بركان وإيصال رسالة للاعبين مفادها أن الفوز فى مباراة اليوم ضرورى للغاية لحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي وان التاريخ سيذكرهم والمكافآت الخيالية في انتظارهم

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي الاجتماع بثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة، حيث طالب جروس الثنائي بتشكيل خطورة وهجوم متواصل على حارس الفريق المغربي

وعقد الخواجة محاضرة بالفيديو للاعبى الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس ورسم خطة المباراة

كما قام أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بمنع اللاعبين من استخدام التليفون المحمول فى الساعات الأخيرة قبل المباراة وعدم الالتفات إلى ما يتردد على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي خشية من تعرضهم لأي ضغوط