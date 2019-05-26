رمضان صبحي يقترب من المنتخب الأوليمبي في معسكر يونيو

اقترب رمضان صبحي لاعب الأهلي، من الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي في يونيو المقبل، استعدادًا لوديتي أوزبكستان، المقرر لهما 9 و11 من

الشهر المقبل.

ويعد رمضان صبحي أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما تم

استبعاده من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لخوض بطولة أفريقيا خلال نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.