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رمضان صبحي يقترب من المنتخب الأوليمبي في معسكر يونيو

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اقترب رمضان صبحي لاعب الأهلي، من الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي في يونيو المقبل، استعدادًا لوديتي أوزبكستان، المقرر لهما 9 و11 من

الشهر المقبل.

ويعد رمضان صبحي أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما تم

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استبعاده من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لخوض بطولة أفريقيا خلال نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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