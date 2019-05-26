اقترب رمضان صبحي لاعب الأهلي، من الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي في يونيو المقبل، استعدادًا لوديتي أوزبكستان، المقرر لهما 9 و11 منالشهر المقبل.
ويعد رمضان صبحي أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما تم
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لخوض بطولة أفريقيا خلال نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يقترب من المنتخب الأوليمبي في معسكر يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.