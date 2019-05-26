الإسماعيلي يعلن فسخ تعاقدة مع مهاجم الفريق

أعلن النادي مسئولو الإسماعيلى فسخ التعاقد بصف رسمية مع مهاجم الفريقي الاول لكرة القدم بالتراضي.

وفسخ الإسماعيلي التعاقد نظراً لغياب التوفيق عن اللاعب النيجيري

منذ تواجده مع الفريق وعدم تسجيله للأهداف.

وانضم مارشال لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الماضية قادماً من

نادى انبى إلا أن لم ينجح فى التأقلم مع الفريق فضلاً عن عدم تقديم اوراق اعتماده.

ومن المقرر أن يغادر المهاجم النيجيرى لبلاده اعتباراً من الغد بعد انتهاء مشواره مع الإسماعيلى.