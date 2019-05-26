سبورتنج لشبونة بطلًا لكأس البرتغال للمرة الـ21

توج نادي سبورتنج لشبونة بطل لمسابقة الكاس في البرتغال عقب تغلبة علي نظيره بورتو في نهائي الكاس بضربة الترجيح بنتيجة 5/4 في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الوطني.

سجل اهداف اللقاء في الوقت الاصلي فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 لنادي

بورتو وتعادل لنادي سبورتنيج برونو فيرنانديز في الدقيقة 45 في الوقت الاصلي.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم وفي الاشواط الاضافية.

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تقدم اسبورتنج في الدقيقة 101 عن طريق باس دوست في الشوط الاول

الاضافي بينما تعادل لنادي بورتو أندري بيريرا في نهاية الشوط الثاني الاضافي عن طريق أندري بيريرا في الدقيقة 120 وفي ضربة الترجيح نجح سبورتينج لشبونة في تحقيق اللقب عقب الفوز علي بورتو بنتيجة 5/4 وبتلك النتيجه.

يحصد سبورتينج اللقب للمره الـ21في تاريخه حيث سبق وان حقق اللقب من قبل في 20مرة واخرها 2014

