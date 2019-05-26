سبورتنج لشبونة بطلًا لكأس البرتغال للمرة الـ21

توج نادي سبورتنج لشبونة بطل لمسابقة الكاس في البرتغال عقب تغلبة علي نظيره بورتو في نهائي الكاس بضربة الترجيح بنتيجة 5/4 في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الوطني.
سجل اهداف اللقاء في الوقت الاصلي فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 لناديبورتو وتعادل لنادي سبورتنيج برونو فيرنانديز في الدقيقة 45 في الوقت الاصلي.
وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم وفي الاشواط الاضافية.
تقدم اسبورتنج في الدقيقة 101 عن طريق باس دوست في الشوط الاول
يحصد سبورتينج اللقب للمره الـ21في تاريخه حيث سبق وان حقق اللقب من قبل في 20مرة واخرها 2014
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