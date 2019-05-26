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سبورتنج لشبونة بطلًا لكأس البرتغال للمرة الـ21

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توج نادي سبورتنج لشبونة بطل لمسابقة الكاس في البرتغال عقب تغلبة علي نظيره بورتو في نهائي الكاس بضربة الترجيح بنتيجة 5/4 في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الوطني.

 

سجل اهداف اللقاء في الوقت الاصلي فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 لنادي

بورتو وتعادل لنادي سبورتنيج برونو فيرنانديز في الدقيقة 45 في الوقت الاصلي.

 

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم وفي الاشواط الاضافية.

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تقدم اسبورتنج في الدقيقة 101 عن طريق باس دوست في الشوط الاول

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الاضافي بينما تعادل لنادي بورتو أندري بيريرا في نهاية الشوط الثاني الاضافي عن طريق أندري بيريرا في الدقيقة 120 وفي ضربة الترجيح نجح سبورتينج لشبونة في تحقيق اللقب عقب الفوز علي بورتو بنتيجة 5/4 وبتلك النتيجه.

 

يحصد سبورتينج اللقب للمره الـ21في تاريخه حيث سبق وان حقق اللقب من قبل في 20مرة واخرها 2014
 

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