رياضة | إسلام جمارك ثاني صفقات الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام جمارك ثاني صفقات الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع إسلام جمارك لاعب الأوليمبي لمدة 3 مواسم في ثاني صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي طلب هاني العقبي المدير الفني للفريق للاستفادة من خبراته في المجموعة الثالثة حيث سبق له اللعب مع الأوليمبي وفاركو والرجاء من قبل.

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وسبق لنادي الرجاء التعاقد مع محمد جمال أبو عصا في أولي صفقات الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

ويسعي مجلس إدارة نادي الرجاء وهاني العقبي المدير الفني في تدعيم الفريق بصفقات قوية الفترة القادمة لتحقيق حلم الصعود مرة أخري للدوري الممتاز.