رياضة | سبب غريب وراء استبعاد وليد سليمان من قائمة المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب غريب وراء استبعاد وليد سليمان من قائمة المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن وليد سليمان نجم الأهلي والمنضم لقائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

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وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " بالتأكيد كنا نفتقد وليد سليمان كثيرًا إنه لاعب مميز جدًا ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، أعلم أن انضمامه للمنتخب جاء متأخرًا وذلك بسبب كبر سنه خاصة وأنني خطط لمونديال قطر، بالإضافة لإصابته الأخيرة".

وأضاف: " لدي أمل كبير في وليد سليمان في بطولة أمم إفريقيا القادمة وسوف نستعين به في أكثر من مركز خلال المباريات".