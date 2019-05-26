رياضة | "الوافد الجديد" يضع لاسارتي في أزمة كبيرة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوافد الجديد" يضع لاسارتي في أزمة كبيرة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي ورطة حقيقة مع عودة حسين السيد الظهير الأيسر من فريق الاتفاق السعودي عقب انتهاء إعارته رسمياً بنهاية الموسم.

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وبات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في مأزق لوجود 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر التونسي علي معلول ومحمود وحيد الوافد من المقاصة ، بالإضافة إلى حسين السيد ظهير الاتفاق السعودي السابق.

ويعتمد مدرب القلعة الحمراء في قيادة الجبهة اليسرى على التونسي علي معلول ويجلس محمود وحيد على مقاعد البدلاء كبديل له ، ومع عودة حسين السيد سيجد لاسارتي نفسه في مأزق لرغبة مارسيلو الأهلي في المشاركة في المباريات الفترة القادمة.