رياضة | فرجاني ساسي في مران الزمالك بعد غياب طويل (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي في مران الزمالك بعد غياب طويل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في تدريبات الأبيض يوم السبت استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

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وخاض فرجاني تدريبه مع الزمالك لأول مرة بعد فترة غياب طويلة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويغيب فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك في مباراة اليوم لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن ورفض الجهاز الطبي للمنتخب التونسي التعجل في مشاركته.