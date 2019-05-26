رياضة | سيد عبدالحفيظ يقدم مقترحا لحل أزمة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبدالحفيظ يقدم مقترحا لحل أزمة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، حلا مثاليا لإنهاء أزمة مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز ، خلال الإجتماع الذي عقده إتحاد الكرة بعد ظهر أمس الجمعة لبحث الموقف من الجدول الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من جانب لجنة المسابقات ، حيث اقترح تطبيق النموذج التونسي والمغربي للتعامل مع ضغط المباريات.

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واقترح سيد عبدالحفيظ، خوض الأهلي مباراته أمام المقاولون العرب في موعدها ، على أن تخوض بقية الأندية مباريات المؤجلة وفقا لتكافؤ الفرص ، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر المنتخب الوطني في المواعيد التي يحددها الجهاز الفني ، مع السماح لهم بالخروج من المعسكر لأداء مباريات الفريق والإنتظام في المعسكر مجددًا.

وقال عبدالحفيظ، إن أندية تونس والمغرب وصلت إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وتأهل المنتخب التونسي ونظيره المغربي لكأس الأمم الأفريقية ، وتم اللجوء إلى هذا الحل لضمان استكمال الموسم بعيدا عن إمتداده لما بعد بطولة كأس الأمم نظرا لما يمثله ذلك من خسائر فنية عديدة على الأندية بشكل عام.