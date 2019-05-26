رياضة | مدرب المنتخب يكشف سر الاستعانة بـ"العواجيز" في قائمة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب يكشف سر الاستعانة بـ"العواجيز" في قائمة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن سر اختيار اللاعبين كبار السن في قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال "أجيري" في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " حرصت علي انضمام أصحاب الخبرات لقائمة منتخب مصر أكثر من اللاعبين الشباب وذلك لتحمل المسؤولية والضغط الجماهيري خلال البطولة".

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وكان أجيري ضم عدد من العناصر من كبار السن مثل وليد سليمان، وأحمد علي، وعبد الله السعيد لقائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.