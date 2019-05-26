رياضة | خافير أجيري: أثق في قائمة منتخب مصر.. ولا نخشى أحدا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خافير أجيري: أثق في قائمة منتخب مصر.. ولا نخشى أحدا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يخشي مواجهة أي منتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " لا أخاف من أي منتخب ولكننا نحترم الجميع، وكل المنتخبات التي شاركت في كأس العالم منتخبات قوية مثل المغرب وتونس ونيجيريا".

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وأضاف: " المنتخبات الي يعتقد البعض أنها ضعيفة بسبب الفوارق التاريخية أيضًا نحترمها ولابد أن نتعامل معه بكل قوة وتركيز خاصة وأن الجميع ينافس في البطولة بكل اصرار ولا يوجد منتخبات ضعيفة".

وتابع: "اثق في قائمة منتخب مصر ونمتلك فرصة قوية للوصول للنهائي وحصد لقب البطولة، كما أن هناك لاعبين شباب قادرين على العطاء سنوات قادمة والوصول بمصر للمكانة التي تستحقها قاريًا وعالميًا".