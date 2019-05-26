رياضة | رسالة أجيري للشعب المصري قبل بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة أجيري للشعب المصري قبل بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلي الشعب المصري قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.

وقال "أجيري" في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت" موجهًا حديثه للشعب المصري: " نتمني أن نكون عند حسن ظنكم ونقدم ما تنتظروه مننا في بطولة أمم إفريقيا، ونستطيع اسعادكم وحصد لقب البطولة".

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ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا مع منتخبات، أوغندا، وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.