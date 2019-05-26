رياضة | أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في إفريقيا حاليًا.

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا حاليًا ولديه حماس لخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر".

Advertisements

وأضاف: " تحركات محمد صلاح بدون كرة خلال اللقاء أهم كثيرًا من امتلاكه لها".

وواصل: " ليفربول الأقرب للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكلوب مدرب مميز وأهم مميزاته قربه للاعبين".

واستطرد: " ليفربول وتوتنهام فريقان مميزان ولديهما مدربان جيدان، وستكون فرصهما متساوية في نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن اعتقد أن ليفربول الأقرب لحصد اللقب".