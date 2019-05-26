رياضة | أجيري يتحدث عن حقبة "كوبر" مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتحدث عن حقبة "كوبر" مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أداء المنتخب تحت قيادة سابقه الارجنتيني هيكتور كوبر.

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وقال أجيري في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "منتخب مصر كان جيد مع كوبر وأعتقد أنه قدم كل شئ ممكن للفراعنة، ونجح في التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون، ثم التاهل لكأس العالم بعد غياب طويل".

وأضاف: " هناك متغيرات حاليًا في منتخب مصر وهناك لاعبين ظهرو بشكل جيد والبعض الآخر تراجع مستواه، وأنا سعيد جدًا بقيادة منتخب مصر في الفترة الحالية وأتطلع للتتويج بلقب أمم إفريقيا".