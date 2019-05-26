رياضة | رئيس الزمالك: "وزير الرياضة نفسه مش لاقي 10 تذاكر لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية"(فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: "وزير الرياضة نفسه مش لاقي 10 تذاكر لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية"(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتهامات التي وجهت له بسبب حصول بعض نواب البرلمان على 20 ألف تذكرة لحضور مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج النادي عبر قناة المحور: "ازاي الكلام اللي بيتقال عن حصول عدد من نواب البرلمان على 20 ألف تذكرة ده حتى وزير الرياضة نفسه مش عارف يلاقي 10 تذاكر لنهائي البطولة حتى لو بالفلوس".



