رياضة | عاجل.. أجيري يكشف مفاجأة عن قائمة المنتخب والدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أجيري يكشف مفاجأة عن قائمة المنتخب والدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا ضمت اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من اللاعبين الشباب.

وأضاف "أجيري" في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " كنت أعرف الأهلي والزمالك قبل قدومي إلي مصر خاصة وأنني سبق وواجهت الأهلي خلال قيادته لفريق أوساسونا ولكنني فوجئت بمستوي الدوري المصري والأندية المصرية".

وتابع: " الدوري المصري قوي ويضم مجموعة مميزة ومبشرة من اللاعبين، وشاهدنا وجهازي المعاون حوالي 100 مباراة للوقوف على أفضل العناصر لقائمة المنتخب".

Advertisements

وأتم تصريحاته: " قائمة منتخب مصر ضمت اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب".

وكان قائمة الفراعنة شهدت عدم تواجد عدد من الأسماء من أبرزها عبد الله جمعة ومحمد عواد ومحمود كهربا ورمضان صبحي وحسين الشحات.