جاساما يدير لقاء الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي أسند مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقررة 31 مايو الجاري إلى الحكم الجامبي باكاري جاساما. يساعد جاساما في إدارة المباراة السينغاليان جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو. مباراة الذهاب التي أقيمت، الجمعة، في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

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