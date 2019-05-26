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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان



ينطلق موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان غدا الأحد فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب بحضور 50 ألف مشجع فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن انتزاع اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان ولزمالك يبحث عن فك العقدة



قبل موعد مبارة الزمالك ضد نهضة بركان يبحث الفارس الأبيض عن فك عقدة الألقاب القارية التى لازمته طوال الفترة الماضية حبث لم يتوج بأى لقب قارى منذ الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2002 على حساب الرجاء المغربى وبعد التتويج بالسوبر الأفريقي عام 2003 على حساب الوداد المغربى.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان ومرتضى منصور يعد اللاعبين بمكافآت ضخمة



وعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لاعبى فريقه بمكافآت مالية ضخمة حال تخطى عقبة نهضة بركان ورفع الكأس فى ملعب برج العرب مؤكدا أن جميع اللاعبين سواسية سوائ اللذين يشاركون فى اللقاء أو من يجلسون على مقاعد البدلاء.

وطلب مرتضى منصور قبل موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى وعدم التهاون والاسهتار بلاعبى الفريق المغربى والبعب على نقاط ضعفه.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان وجروس يعلن القائمة البيضاء



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان حيث أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض قائمة لاعبيه قبل مواجهة نهضة بركان والتى تكونت كالتالى

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد