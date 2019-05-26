شكرا لقرائتكم أجيرى: محمد صلاح يعزز فرص مصر فى التتويج بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه لديه أفضلية بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب إقامتها فى مصر خصوصا فى ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

أضاف أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" نعرف كل لاعبى الدورى المصرى جيدا وحرصت على حضور 40 مباراة فى الملاعب برفقة الجهاز المعاون".

تابع مدرب منتخب مصر :" نحترم كل الأراء بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب بدأنا بـ 40 لاعبا ثم قمنا بتصفية العدد لـ 30 واخيرا 25 فى القائمة الأولية".

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وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.