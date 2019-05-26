الشارقة يتسلم الدرع بفوز احتفالي على الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

احتفل الشارقة باللقب السادس في تاريخه بأفضل طريقة بعد فوزه على الإمارات 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في رأس الخيمة في افتتاح الجولة السادسة والعشرين الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وكان الشارقة نال اللقب في الجولة الماضية، لكنه توج أمس رسمياً، في حين كانت الأحزان حاضرة في المقلب الآخر بهبوط فريق الإمارات للمرة الأولى بعد ستة مواسم قضاها في دوري المحترفين.

Advertisements

وخاض الشارقة المباراة بتشكيلته المعتادة رغم حسم اللقب، حيث شدد المدرب عبدالعزيز العنبري قبل المباراة على مبدأ اللعب النظيف وتحقيق العدالة، كون الإمارات ينافس فريقي دبا الفجيرة والفجيرة على الهبوط.

وافتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة 36 بعد عمل فردي من البرازيلي ويلتون الذي راوغ حارس المرمى علي صقر وسدد في شباكه.

لكن فريق الإمارات أدرك التعادل سريعاً من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو على مدافع الشارقة عبدالله غانم الذي أمسك قميص شيخ دياباتي، وسدد دياباتي الكرة بنفسه في شباك عادل الحوسني في الدقيقة 45.

وسجل عمر جمعة هدف الفوز للشارقة في الدقيقة 68 وسط أفراح جماهير الشارقة التي تواجدت بكثرة في المدرجات وأحزان جماهير «الصقور» بعدما ساهمت الخسارة في سقوط الفريق.