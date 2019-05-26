بوزنجال: بعد الفوز في الشامخة أيقنا بأن اللقب للشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

رفع محمد سعيد بوزنجال نائب رئيس شركة الكرة الشرقاوية، ومشرف عام الفريق الأول، التهاني والتبريكات وأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الدعم والمتابعة والاهتمام؛ وذلك بمناسبة تتويج فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة دوري الخليج العربي، بعد نهاية مباراة الفريق مع مستضيفه الإمارات، أمس، وقبل التوجه صوب «استاد خالد بن محمد» في نادي الشارقة بالحزانة؛ لمعانقة الجمهور بدرع البطولة مساء أمس في سهرة الأفراح.

وقال بوزنجال «الشكر والتهاني موصولة إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، وقال بوزنجال، الذي صرح لأول مرة، بعد أن ظل ملتزماً الصمت طيلة فترة صدارة الفريق: «وثقت من الفوز ببطولة الدوري منذ اليوم الذي افترقنا فيه عن بقية الفرق بفارق 11 نقطة، وشعرت بأن البطولة أصبحت قريبة جداً من نادي الشارقة، رغم أن نصف مباريات الدور الثاني كانت في الملعب وأصبح الأمر واضحاً للجميع؛ بعد فوزنا على بني ياس في الشامخة في مباراة كنا نعدها مفصلية في الطريق نحو منصة التتويج، وبكل صراحة كنا نشعر بالرضا بالتعادل لو حصل، ولكن بحمد الله، وبفضل المجهود الكبير من الإدارة واللاعبين والجهاز الفني حققنا الفوز وبعد هذه المباراة أيقنت أن اللقب للشارقة؛ لأنها كما أسلفت كانت مباراة مفصلية، وحسابتنا لها أنها مواجهة مفترق طرق، وقبل المباراة كانت حساباتنا بأن التعادل فيها سيكون جيداً في حال تعذر الفوز، لأسباب عدة أولها أن بني ياس لم يخسر على ملعبه وهو فريق مميز وجيد، وكان مستواه الفني في تصاعد كبير ونحن فقدنا شوكوروف وفقدنا ماجد سرور من بعده فقد كان الضغط علينا كبيراً إزاء هذه الظروف الصعبة، إضافة إلى أمور أخرى كنا نعانيها مثل الضغوط الواقعة على المتصدر منذ بداية الموسم والهالة الإعلامية التي منحتها وسائل الإعلام لمباراتنا مع بني ياس؛ ولكن نجحنا في تحقيق أكبر من الهدف الذي وضعناه للمباراة».

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وعن أبرز المحطات الصعبة التي ما زالت عالقة بذاكرة مشرف الفريق بوزنجال وكيفية التعامل داخل غرف الملابس مع اللاعبين خلال فترة التعادلات والإصابات وطرد بعض لاعبي الفريق التي جاءت في أصعب المباريات وأحلك الظروف مما أدى إلى مطاردة شباب الأهلي الذي نجح في تقليص الفارق بدرجة أدخلت القلق والخوف في نفوس الجمهور قال بوزنجال: أول محطة صعبة لنا كانت إصابة شوكوروف، فهو لاعب كبير ومميز ويعد أهم عمود فقري بالفريق، والمحطة الصعبة الثانية التي شكلت لنا هاجساً منذ بداية الدور الثاني هي عدم تجديد ويلتون لعقده، والمحطة الثالثة طرد ماجد سرور في مباراة دبا الفجيرة ثم طرد شاهين في مباراة الوصل، والخسارة من الوصل، كل هذه الأمور السلبية جاءت متلاحقة وأزعجتنا كثيراً ولكننا تعاملنا معها بهدوء وأدرنا كل المواقف بكل احترافية وثقة بالنفس خصوصاً سالم الشامسي رئيس الإدارة العليا ونائبه محمد بن هندي، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة وأحمد مبارك الجنيبي عضو الإدارة ومدير الاحتراف إضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري ولا أنسى أدوار مدير الفريق عبد العزيز محمد (عزوز) وعمران الجسمي وعلي محمد المازمي.

وأضاف: «لقد كان الكل يقوم بأدوار خفية وكلها إيجابية صبت في المصلحة العامة للفريق واللاعبين، وصاحب الدور المهم كان المدرب عبد العزيز العنبري الذي يعمل في كل الاتجاهات فهو لم يكن مدرباً وفنياً فحسب؛ بل كان يقوم بأدوار الطبيب النفسي ويعرف كيف يمتص ردة فعل اللاعبين وكيف يؤثر فيهم في أصعب فترة، وهي فترة التعادلات وبعد الخسارة من الوصل».

وتابع: العنبري لعب دوراً بارزاً ومهماً على المستويين الفني والمعنوي، وهنا تكمن أهمية المدرب المواطن؛ لأنه يكون على اطلاع ومعرفة ببواطن الأمور فضلاً عن خبرته بدوري الإمارات واللاعبين وغيرها من الأمور، وأشار إلى أنهم كإداريين كانوا يتحدثون إلى بعض اللاعبين؛ للتأثير على زملائهم، كل تركيزنا كان على الحديث لأصحاب الخبرة أمثال إيجور والكابتن شاهين عبد الرحمن ومحمد الشحي وعادل الحوسني؛ لأنهم سبق لهم المرور بمثل هذه المواقف الصعبة من خلال مشوارهم مع الوحدة وسبق وأن عاشوا أجواء الضغوط التي يعانيها الفريق المتصدر وكنا نطلب منهم التأثير على بقية زملائهم وأعتقد نجحوا في القيام بدورهم وواجبهم تجاه الفريق».

وفي ختام تعليقه وجه محمد سعيد بوزنجال كل الشكر والتقدير إلى جمهور نادي الشارقة على الدعم والمساندة الجماهيرية والمعنوية للاعبين في جميع المباريات، يوم خسارتنا من الوصل تعامل الجمهور مع الموقف بحكمة وصفق للاعبين وقالوا لهم (ننتظر منكم التعويض يوم مباراتنا القادمة أمام الوحدة كي نحتفل بملعبنا)، وبالفعل جاء رد اللاعبين عملياً، وأيضاً من الأمور المهمة أننا فتحنا الملعب خلال التدريبات لجمهور نادي الشارقة؛ لأنه قبل مباراة الوحدة كان اللاعبون بحاجة كبيرة لالتفاف الجمهور حولهم، وجمهور بهذا المستوى من الوعي والإدراك يستحق أن يكون في ملعب المباراة خلال تدريبات الفريق، وكنا على ثقة من أن هذه الخطوة سيكون لها مردودها الإيجابي، وبالفعل أسهمت في تحرر اللاعبين من الضغوط وعاد الفريق للأداء القوي وأنهى المهمة بنجاح وتوج نفسه بطلاً للدوري عن جدارة واستحقاق.