شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب الرجال وتنافس على بطولة السيدات.. مباريات نهائي بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها إنجلترا في الفترة من 20 وحتى 26 مايو الجاري.

ويشهد الدور النهائي بمنافسات الرجال كلاسيكو مصري خالص بين المصنف الأول عالميا علي فرج لاعب وادي دجلة، ومحمد الشوربجي المصنف الثاني، في سيناريو مكرر لنهائي بطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا يناير الماضي والتي توج بها فرج على حساب الشوربجي لينهي هيمنة الأخير على التصنيف العالمي والتي استمرت لـ 40 شهرا.

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بينما في منافسات السيدات تلتقي نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا بمنافستها الفرنسية كامييل سيرم، وكانت نوران قد أطاحت برنيم الوليلي المصنفة الأولى من ربع النهائي، ونور الطيب المصنفة الثالثة من نصف النهائي.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.