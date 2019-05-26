اخبار الرياضه

الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الاحد فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري .

Advertisements

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا