شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة : عبدالله جمعة "أفضل" لاعب فى مركزه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر أن عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك والمستبعد من قائمة المنتخب هو الأفضل في مركزه.

وأضاف حسن شحاته خلال إستضافته على قناة تايم سبورت :" المدير الفني له الحق في اتخاذ القرار بشأن ضم لاعب لقائمة المنتخب أو استبعاده."

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تابع : "عبد الله جمعة بالنسبة لي هو أفضل لاعب فى مركزه ويتفوق على أيمن أشرف، لكن على الجهاز الفني أن يدافع عن قراراته ولا يتراجع عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار."

وانطلقت قناة تايم سبورت" مساء السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.