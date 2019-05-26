حصاد اليوم الرياضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على طارق مدير مركز" تذكرتى " فى نادى الجياد للبيع واستخراج الـ Fan id الخاصة بتذاكر كأس الأمم الأفريقية أن المشجع لا يستغرق سوى 3 دقائق فقط لاغير لاستلام التذكرة وأن المركز حريص على توفير الراحة لأى مشجع .

النظام يمنع الزحام في منفذ بيع التذاكر بمركز شباب الجزيرة ينظم القائمون على نظام تذكرتي عملية بيع التذاكر والـfan id الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بحيث لا يحدث اي تزاحم من اجل عدم تأخير الجماهير وتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر. الأهلى يرسل شروط استئناف الدورى للجبلاية أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا ظهر السبت، إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التى تم تحديدها لبقية مباريات الدورى. Advertisements لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لتكرار الفوز.. ونعتبر النهائى مباراة واحدة أكد محمد عبد الله لاعب نهضة بركان المغربى، إنه فريقه يسعى لتكرار الفوز أمام الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية بعد انتصار فريقه فى الذهاب بهدف نظيف فى المغرب فى لقاء الذهاب. جروس: لن أعلق على اختيارات أجيرى.. وأمامنا 90 دقيقة للتتويج بالكونفدرالية أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن فريقه بدأ بطولة الكونفدرالية منذ شهر ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة والنهائى يحمل رقم 16 وقال سنلعب اللقاء بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف ولكن تابع أن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب لذلك لا يوجد أية أهداف لديه سوى تعويض خسارة الذهاب غدا فى العودة والتتويج باللقب رغم صعوبة المباراة التى ستجمع الأبيض مع نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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