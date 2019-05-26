شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تنهى موسم دونجا مع الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلى عن المواجهة المقبلة للفريق أمام الجونة المقرر لها مساء الإثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الأخير "34" بمسابقة الدورى الممتاز.

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ويعانى دونجا من الإصابة بالعضلة الضامة، ليتأكد انتهاء موسمه مع الفريق فى ظل غيابه عن لقاء الزمالك المؤجل والذى سيتم اقامته عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المحدد لها يونيو المقبل.

وانضم دونجا للدراويش خلال الميركاتو الشتوى الماضى ، قادما من الفريق الأبيض حيث نجح فى لفت الأنظار واستعادة مستواه المعهود ليصبح أحد أعمدة الفريق وستنتهى إعارته بعد لقاء الجونة.