فيديو.. ساسى يُداعب الكرة فى مران الزمالك الأخير لنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش مران الفريق الأبيض الأخير لمواجهة نهضة بركان المغربى، التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.
وكان ساسى قد حرص على حضور المران الأخير للزمالك لدعم زملائه قبل النهائى المنتظر بعد عودته إلى مصر أول أمس عقب تواجده طوال الفترة الماضية فى تونس لخوض برنامجا تأهيليا عقب الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية استلزمت خضوعه لجراحة فى تونس وخضع للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى لتجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج بأمم إفريقيا.
يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربى بهدف نظيف سجله لابا كودجو ويحتاج الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة الشباك للتتويج باللقب الأفريقى.
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