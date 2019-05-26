اخبار الرياضه

الإسماعيلى يفسخ عقد النيجيرى أودا مارشال بالتراضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفسخ عقد النيجيرى أودا مارشال بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسخ مسئولو الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع النيجيرى عودة مارشال مهاجم الفريق بالتراضى، نظرا لغياب التوفيق عنه منذ تواجده مع الفريق وعدم تسجيله أية أهداف.

 

Advertisements

وانضم المهاجم النيجيرى أودا مارشال لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الماضية فى شهر يناير قادما من نادى انبى إلا أنه لم ينجح فى التأقلم مع الفريق فضلا عن عدم تقديم أوراق اعتماده.

 

ومن المقرر أن يغادر المهاجم النيجيرى لبلاده اعتبارا من الغد بعد انتهاء مشواره مع الإسماعيلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يفسخ عقد النيجيرى أودا مارشال بالتراضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا