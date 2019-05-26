الإسماعيلى يفسخ عقد النيجيرى أودا مارشال بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسخ مسئولو الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع النيجيرى عودة مارشال مهاجم الفريق بالتراضى، نظرا لغياب التوفيق عنه منذ تواجده مع الفريق وعدم تسجيله أية أهداف.
وانضم المهاجم النيجيرى أودا مارشال لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الماضية فى شهر يناير قادما من نادى انبى إلا أنه لم ينجح فى التأقلم مع الفريق فضلا عن عدم تقديم أوراق اعتماده.
ومن المقرر أن يغادر المهاجم النيجيرى لبلاده اعتبارا من الغد بعد انتهاء مشواره مع الإسماعيلى.
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