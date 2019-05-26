شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير "تذكرتى" بالشمس يكشف أسهل خطوات الحصول على fan id أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد العجوز مدير مركز "تذكرتى" بنادى الشمس والمتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، الخطوات التى يجب اتباعها من أجل الحصول على الـ fan id لحضور مباريات الأمم الأفريقية فى مصر.

وأكد العجوز فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن نظام تذكرتى سهل أمور كثيرة على الجماهير الراغبة فى الحصول على تذاكر مباريات أمم أفريقيا، لا سيما وأن النظام يعتمد على تسجيل البيانات عن طريق الموقع الإلكترونى، ثم سداد القيمة المستحقة عن طريق "فورى" ثم الحضور واستلام الـ fan id.

ومن المقرر أن يستمر العمل فى مركز تذكرتى بنادى الشمس حتى الساعة الواحدة صباحًا.

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وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355