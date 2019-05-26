انت الان تتابع رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

أحمد أحمد رئيس الكاف

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".

وواصل رئيس الكاف، تصريحاته: "سنقيم التجربة بشكل دقيق لنقف عند نجاحها وما الذي ينقصها، كانت هناك احتجاجات وتأخر على مستوى اتخاذ القرارات، لكن التقييم سيكون للمختصين داخل الجهاز". واختتم أحمد أحمد: "تابعت ما حدث من حالة عدم الرضا من جانب كل الأطراف على بعض التدخلات، ولابد أن تكون هناك خلاصات نستفيد منها

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