انت الان تتابع رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

الخطيب والعامري فاروق

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».

Advertisements

وواصل: «البلد يقودها رئيس جمهورية محترم وأجهزة أمنية قوية، ولن يسمحوا بهذا العبث الذي يحدث، لأن الخطيب يقوم بتحريكه منتمون لجماعة الإخوان داخل وخارج مجلسه، ونصيحتي الأخيرة له بألا يلعب بلعبة الجماهير». وتابع موجهًا رسالة لجمهور الزمالك، قائلا: «يجب أن تعلموا أن المباراة تحظى بمشاهدة