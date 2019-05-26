الدوري المصري في مهب الريح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مجلس إدارة النادى الأهلى إنذارا شديد اللهجة للمسؤولين فى اتحاد الكرة، وأعلن رفضه استكمال مسابقة الدورى العام، فى حالة استمرارها إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وفقاً للجداول الأخيرة التى أعلنها اتحاد الكرة.

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وعقد مجلس إدارة الأهلى، اجتماعا طارئا أمس الأول، أسفر عن إعلان المجلس رفضه استكمال مسابقة الدورى فى حالة استمرار المسابقة لما بعد بطولة الأمم الإفريقية، فضلاً عن ضرورة إقامة مباريات الجولة الأخيرة للدورى فى نفس التوقيت، لضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وأعلن الأهلى فى ختام قراراته عدم ممانعته فى خوض مباراته المؤجلة فى الكأس أمام فريق بيراميدز، وطالب الأهلى المسؤولين بالإعلان عن جدول واضح للمباريات المتبقية فى بطولتى الدورى والكأس لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.

ودخل نادى بيراميدز على خط الأزمة، حيث أعلن أحمد عفيفى، المتحدث الرسمى باسم النادى، أن شروط الأهلى التى يطالب اتحاد الكرة بتنفيذها تضر بمصلحة فريقه بشكل كبير، خصوصًا أن الأهلى يطالب بتغيير موعد مباريات الأسبوع الأخير للدورى، والتى يأتى من ضمنها مباراة بيراميدز وحرس الحدود، التى من المفترض أن يغيب عنها الثنائى عبدالله السعيد، وعمر خربين، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث، ومطالبة الأهلى باللعب مع بيراميدز فى الكأس وهو ما يعنى تبديل الإيقافات للثنائى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه مصدر مسؤول بالجبلاية- رفض ذكر اسمه- اندهاشه من تصرف الأهلى قائلاً: «كل الأندية بما فيها الأهلى تعرف من البداية أن الموسم الكروى سينتهى بعد بطولة الأمم الإفريقية، وأن هذا الموسم استثنائى، وكان الأهلى من أكثر الأندية التى استفادت من كونه استثنائيا، باستقدام عدد كبير من اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية، فلماذا إثارة المشكلات فى ذلك التوقيت؟».