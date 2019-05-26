شكرا لقرائتكم تعرف على خط سير نهضة بركان بعد خوض نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى العاشرة مساء غدا الأحد، مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويرصد "الخليج 365" خط سير فريق نهضة بركان، عقب انتهاء مباراة نهائى الكونفدرالية، حيث ستعود البعثة المغربية لفندق الإقامة بمدينة برج العرب. Advertisements وتبيت بعثة نهضة بركان فى الإسكندرية غدا، قبل التوجه إلى القاهرة فى اليوم التالى، لاستقلال الطائرة العائدة إلى المغرب من مطار القاهرة الدولى. وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب.

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