شكرا لقرائتكم لماذا انضم عبد الله السعيد والحاوى للمنتخب ؟ أجيرى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى سبب ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلى لقائمة المنتخب.

قال أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" خبرة السعيد وسليمان دفعتنى لضمهم للمنتخب ولا يشغلنى سنهم".

وانطلقت قناة تايم سبورت" مساء السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

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أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.