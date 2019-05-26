شكرا لقرائتكم الخليج 365 يرصد رحلة "VAR" نهائى الكونفدرالية من فرنسا حتى "برج العرب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أجهز الـ "VAR" المنتظر استخدامها فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، بملعب برج العرب، جاءت من فرنسا قبل ساعات.

أوضح المصدر أن أجهزة الـ "VAR" متواجدة حاليا فى ملعب برج العرب ويتم تجهيزها لمباراة الغد، حيث وصلت الأجهزة الخميس، قادمة من فرنسا ليتم تركيبها بشكل مناسب عن طريق فريق عمل متكامل تابع للاتحاد الأفريقى "كاف".

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب.