شكرا لقرائتكم الطلائع يختتم استعدادات مواجهة المقاصة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام.

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري .

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.