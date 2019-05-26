شكرا لقرائتكم أجيرى: الناس مبسوطة فى رمضان وموائد الرحم فى كل "حتة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عن سعادته بأجواء شهر رمضان الكريم. قال أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر:" الناس كلها مبسوطة فى رمضان وموائد الرحمن فى كل مكان وبيعزموا الناس". وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

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