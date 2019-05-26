شكرا لقرائتكم انتهاء ساعات العمل الرسمية فى مركز "تذكرتى" بنادى الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت ساعات العمل الرسمية فى مركز "تذكرتى" بنادى الشمس والمتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، وأغلق المركز أبوابه فى الواحدة والنصف صباح اليوم الأحد، على أن يتم مباشرة العمل من جديد لتسليم الجماهير الـfan id فى العاشرة صباحًا.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.