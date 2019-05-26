شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: التناول الإعلامى لمباراة الزمالك التاريخية أحزننى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق على برنامج الزمالك اليوم بقناة " المحور" عن مباراة الزمالك امام نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية بستاد الجيش ببرج العرب.

و قال طارق مصطفى: " حزين لما يحدث في الاعلام من تجاهل تام لمباراة الزمالك امام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، التي تعد مباراة تاريخية لهذا الجيل".

Advertisements

وأضاف: " التناول الاعلامي في بعض البرامج يتحدث عن أشياء أخرى مثل التعديلات على مباراة الدوري، و لم يتحدث عن الحدث الاهم الان في الكرة المصرية".

ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.