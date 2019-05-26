شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. تفوق شمالي في كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت دول شمال إفريقيا أكبر عدد من البطولات من كأس الأمم الإفريقية، حيث حصلت مصر على 7 ألقاب وحصلت كلا من تونس الجزائر المغرب على لقب بمجموع عشرة ألقاب لمنطقة شمال أفريقيا ككل بينما سجلت غرب إفريقيا 9 بطولات ووسط إفريقيا 8 ، وسجلت شرق وجنوب إفريقيا بطولتان.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ، كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.