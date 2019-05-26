أجيري عن انتقادات قائمة المنتخب : أنظروا لبنزيما مع فرنسا...

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جدة - عمرو شويل علق المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على الانتقادات التى تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب إختيارات قائمة المنتخب.
قال أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" الانتقادات تحدث فى كل بلاد العالم ومن الوارد أن يكون لاعبين لها أرضية عند الجمهور خارج القائمة كما حدث مع بنزيما فى فرنسا ولكن الجمهور لا يعى ذلك".
تابع مدرب منتخب مصر :" يوم 11 يونيو المقبل سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسيخرج منها لاعبان".
وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.
أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .
وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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