شكرا لقرائتكم لا يلدغ أجيرى من جحر كلوب مرتين .. ماذا قال مدرب المنتخب عن مستقبل صلاح ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى الخوض فى حرب كلامية مرة أخرى مع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول بعدم الحديث عن مستقبل صلاح مع النادى الإنجليزى.

قال اجيرى خلال حواره لـ قناة تايم سبورت مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" لا لن اتحدث عن مستقبل صلاح "واستكمل ضاحكًا: "لن أخوض في هذا الأمر مجددًا".

كانت حالة من الغضب قد انتابت يورجن كلوب في وقت سابق، بعدما شجع أجيرى محمد صلاح على الرحيل عن ليفربول، حيث رد قائلًا: "لا أعلم لماذا يقول الناس في مصر مثل هذا الكلام."

وكان خافيير أجيري أدلى بتصريحات لقناة "أون سبورت"، توقع خلالها رحيل محمد صلاح عن ليفربول حال عدم فوز النادي الانجليزي بالالقاب خلال الموسمين المقبلين.

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وانطلقت قناة تايم سبورت" مساء السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.