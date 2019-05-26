شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الزمالك سبب أزمة الدورى لازم يتعرض لنفس ضغوطنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا،أدى لأزمة في الدوري.
أضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : "لجنة المسابقات اخطرتنا منذ بداية الموسم إننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، لذلك تحملنا اثناء مشاركتنا الأفريقية".
تابع : "يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضفوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف".
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