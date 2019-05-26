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تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ18 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"...

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جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت نتائج اليوم الـ18كالتالي: 

نتائج مباريات دور 8 مواليد 2007

 

فوز محمود هيبه علي محمد احمد

 

4 /2

  النجوم علي علاء ايوب

 

3 / 2

 

 

فينورد علي الترسانة 3

2/ 1

 

اكس لاند و احمد تليمه

4 / 0

 

السن المفتوح 

تعادل شيبوب مع يحي جمال

1/ 1

 

سعودي و نجوم الحلميه

التعادل 0/0

 

    فوز علاء ايوب 3 علي بومبا

3 / 2

 

تعادل محمود هيبه مع احمدطارق

1/1

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فوز علاء ايوب1 علي عمرو السيد

 

4 /1

 

 

ستقام يوم 26/5

21 رمضان

مباريات قبل النهائي، 2009

سوبرستار مع مدرسه عاشور

صيد اكتوبر مع ترانس فورما A

 

 

 قبل نهائي 2007

 النجوم مع فينورد

محمود هيبه مع اكس لاند

 

دور 8  مواليد 2005 

الزمالكلويه مع cfc

الاحلام مع علاء ايوب

يوسف المنياوي مع محمود هيبه 

 

 

دور 8 مواليد 2003

 

اتليتكو مع عبدالله عويس

 

احمد ماهر مع الدرب الاحمر

بيراميدذ مع اولاد عادل برعي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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