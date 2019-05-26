شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ18 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت نتائج اليوم الـ18كالتالي: نتائج مباريات دور 8 مواليد 2007 فوز محمود هيبه علي محمد احمد 4 /2 النجوم علي علاء ايوب 3 / 2 فينورد علي الترسانة 3 2/ 1 اكس لاند و احمد تليمه 4 / 0 السن المفتوح تعادل شيبوب مع يحي جمال 1/ 1 سعودي و نجوم الحلميه التعادل 0/0 فوز علاء ايوب 3 علي بومبا 3 / 2 تعادل محمود هيبه مع احمدطارق 1/1 Advertisements فوز علاء ايوب1 علي عمرو السيد 4 /1 ستقام يوم 26/5 21 رمضان مباريات قبل النهائي، 2009 سوبرستار مع مدرسه عاشور صيد اكتوبر مع ترانس فورما A قبل نهائي 2007 النجوم مع فينورد محمود هيبه مع اكس لاند دور 8 مواليد 2005 الزمالكلويه مع cfc الاحلام مع علاء ايوب يوسف المنياوي مع محمود هيبه دور 8 مواليد 2003 اتليتكو مع عبدالله عويس احمد ماهر مع الدرب الاحمر بيراميدذ مع اولاد عادل برعي

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