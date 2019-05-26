شكرا لقرائتكم أجيرى : شوفت أحمد فتوح مع الزمالك وعجبنى طريقة لعبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إن تابع أحمد أبو فتوح عندما كان لاعبا فى الزمالك موضحا أنه لاعب جيد ومتعاون.

أضاف أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" كنت عارف الأهلى والزمالك قبل قدومى إلى مصر وشاهدتهم قبل ذلك ".

وانطلقت قناة تايم سبورت" مساء السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

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أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.