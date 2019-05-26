شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلى لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏أفريقية.‏

وقال عبد الحفيظ خلال تصؤيحات تليفزيونية: "واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين أفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتى صن داونز".‏

وأكمل :"الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الأفريقية بحجة إنه موسم إستثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري".‏