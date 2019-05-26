شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلى لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة أفريقية.
وقال عبد الحفيظ خلال تصؤيحات تليفزيونية: "واجهنا ضغوطا في خوض 7 مباريات بين أفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتى صن داونز".
وأكمل :"الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات الأفريقية بحجة إنه موسم إستثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري".
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